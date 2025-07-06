Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Киберпанк: Бегущие по краю
Статьи
Статьи о сериале «Киберпанк: Бегущие по краю»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Киберпанк: Бегущие по краю»
Вся информация о сериале
Куда еще грустнее-то? Аниме по «Киберпанку» все-таки получит 2 сезон, и его первый тизер разбил фанатам сердце
Похоже, тайтл превратили в антологию, так-что возвращения старых героев ждать не приходится.
Написать
6 июля 2025 13:46
Netflix упустила шанс: аниме спин-офф о Ребекке из Cyberpunk уже вряд ли увидит свет
Любимица публики не появится на экранах.
Написать
4 июля 2025 09:54
3 сезон «Поднятия уровня» можно больше не ждать: этот мини-сериал Netflix порвет Джин-Ву как тузик грелку
Культовое аниме о мире будущего возвращается.
11 комментариев
6 июня 2025 12:19
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667