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Куда еще грустнее-то? Аниме по «Киберпанку» все-таки получит 2 сезон, и его первый тизер разбил фанатам сердце

6 июля 2025 13:46
Куда еще грустнее-то? Аниме по «Киберпанку» все-таки получит 2 сезон, и его первый тизер разбил фанатам сердце

Похоже, тайтл превратили в антологию, так-что возвращения старых героев ждать не приходится.

Знаете чувство, когда восторг от новости о продолжении проекта, о котором ты и мечтать не смел, вдруг множатся на ноль от его первого тизера? Netflix и студия Trigger снова доказали: в Найт-Сити хэппи-энды невозможны даже постфактум.

На Anime Expo 2025 официально подтвердили, что «Киберпанк: Бегущие по краю» получит второй сезон — десять свежих эпизодов, новый сюжет, новые персонажи и еще больше крови на холодном неоне мегаполиса. Отличная новость, если бы не одно «но»: тизер напомнил всем, кого мы потеряли.

Прощай, Дэвид

Да, Дэвид действительно мертв — и никто не станет вытаскивать его из могилы ради рейтингов. Нарезка кадров из первого сезона и надпись «David’s Dead» в трейлере ударили по самому больному — фанатским надеждам, что шоураннеры сжалятся и воскресят героя. Не дождались.

Автор, который счастлив, когда нам грустно

У руля нового сезона снова сидит Бартуш Штыбор — человек, который однажды признался:

«Я просто хотел сделать весь мир грустным… когда люди грустят, мне чуть-чуть веселей».

И все стало понятно без лишних слов. Если вам казалось, что первый сезон был депрессивным, приготовьтесь — будет еще мрачнее, еще кровавее и еще более беспощадно честно. Так что пора запасаться валерьянкой или чем-нибудь посерьезнее.

Над режиссурой колдует Кай Икараш — он уже отметился шестым эпизодом первой части («Girl on Fire») и явно готов подлить масла в киберпанковский костер. В помощь ему — художник Канно Ичиго и вернувшийся Масахико Оцука, а значит, эстетика останется той самой: кислотный неон, бронепластины, черные дыры там, где должны быть надежды и попытки дожить хотя бы до утра.

Куда еще грустнее-то? Аниме по «Киберпанку» все-таки получит 2 сезон, и его первый тизер разбил фанатам сердце

Новый сезон — новые герои, старая Найт-Сити

Если отбросить скорбь, то планы у команды амбициозные. «Киберпанк: Бегущие по краю 2» — это отдельная история на 10 серий, где в знакомой Найт-Сити снова будут свистеть пули, трещать нейроимпланты и звучать философия о том, сколько крови нужно пролить, чтобы наконец-то войти в историю. Сценарий обещает хронику искупления и мести — вполне по заветам жанра, но с фирменным соусом «красиво, жестоко, опять красиво».

Пока Netflix и CD Projekt RED хранят молчание о дате релиза — известно лишь, что производство идет полным ходом. Судя по тизеру и постеру, ждать снова придется недолго, но приготовьтесь: новый сезон явно не про уютные обнимашки при помощи роботизированных рук.

Куда еще грустнее-то? Аниме по «Киберпанку» все-таки получит 2 сезон, и его первый тизер разбил фанатам сердце

Все-таки жив? Нет, но спасибо, что был

«Киберпанк: Бегущие по краю» доказал, что Найт-Сити умеет быть крутым даже за пределами польских игр. Кто-то до сих пор не может смириться с концовкой первой части — и свежий тизер хладнокровно разбередил наши старые рану. Но в этом и есть сила киберпанка: никто не вечен под отражениями неоновых вывесок в проливном дожде, а если кто-то и остался жив, то лишь для того, чтобы совсем скоро об этом пожалеть.

Так что затягивайте киберимпланты потуже — впереди новый сезон, новые разочарования и старый добрый Найт-Сити, который всегда забирает свое. И да — Дэйв мертв. Но город все еще жив — а значит, шоу продолжается.

Ранее мы также писали: Netflix упустила шанс: аниме спин-офф о Ребекке из Cyberpunk уже вряд ли увидит свет

Фото: Кадр из аниме «Киберпанк: Бегущие по краю»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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