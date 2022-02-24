Меню
Сериалы
Человек, который упал на Землю
Новости
Новости о сериале «Человек, который упал на Землю»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Человек, который упал на Землю»
Вся информация о сериале
Пришелец Чиветель Эджиофор ищет способ спасти свою планету в трейлере сериала «Человек, упавший на Землю»

В ролике также показали персонажа Билла Найи.
В ролике также показали персонажа Билла Найи.
Написать
24 февраля 2022 12:09
В сериале «Человек, упавший на Землю» Билл Найи сыграет персонажа, роль которого ранее исполнил Дэвид Боуи
Пребывание на нашей планете отразится на рассудке героя.
Написать
4 февраля 2022 13:59
Showtime выпустил первый трейлер фантастического сериала «Человек, упавший на Землю»
Главные роли сыграли Чиветель Эджиофор и Наоми Харрис.
Написать
17 января 2022 11:30
