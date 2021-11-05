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Глория 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Глория
Киноафиша Сериалы Глория Сезоны Сезон 1

Glória 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Глория»

В 1 сезоне сериала «Глория» действие происходит во время кровопролитных сражений между американской и советской армией. Они воюют за контроль над европейскими странами. Маленькая ничем не примечательная деревенька под названием Рибатехо оказывается в центре головокружительных событий. Местные жители даже предположить не могли, что мирное течение их жизни навсегда закончится. Жуан Видаль, один из деревенских парней, который воспитывался в своеобразной семье, вступает в сговор с фашистами из Португалии.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий сериала Глория График выхода всех сериалов
Сезон 1
Вперед к победе Rumo à Vitória
Сезон 1 Серия 1
5 ноября 2021
Признание облегчает вину A Absolvição Absolve-nos da Culpa
Сезон 1 Серия 2
5 ноября 2021
Родина вне обсуждения A Pátria Não Se Discute
Сезон 1 Серия 3
5 ноября 2021
Смерть всегда противоестественна A Morte Nunca é Natural
Сезон 1 Серия 4
5 ноября 2021
Взгляд на Луну снизу Olhar a Lua de Baixo
Сезон 1 Серия 5
5 ноября 2021
Неудачи O Infortúnio
Сезон 1 Серия 6
5 ноября 2021
Утечка The Leak…
Сезон 1 Серия 7
5 ноября 2021
Общественные добродетели Public Virtues…
Сезон 1 Серия 8
5 ноября 2021
The Mole Public Virtues…
Сезон 1 Серия 9
5 ноября 2021
Новый человек New Man
Сезон 1 Серия 10
5 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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