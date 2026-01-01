Постеры сериала «Цыпленок жареный»

Всю жизнь ел окрошку на кефире – как оказалось, очень зря: от летнего супа одни проблемы – узнал у диетолога, как их избежать

Зачем нужно солить воду в унитазе: запомните на всю жизнь и расскажите родным

Колорадский жук боялся этого еще в СССР: старый дачный прием снова набирает популярность в 2026 — никакой химии, все «натурэль»

В «Первом отделе 5» хорошо все, кроме одного момента: «как они могли допустить такой ляп?»

«Прекрасный сериал», «Игра актеров, режиссерская работа на высоте, слов нет»: этот сериал с рейтингом 8 — одна из последних работ Пускепалиса

Все могут короли, а сможете ли вы? Только те, кто вырос на советских сказках, наберут 6 из 6 — сложный тест для тех, кому 35+

«Ах ты, бродяга! Смертный прыщ!»: сможете вспомнить реплики героев по одному кадру из советского кино? Ой, как будет сложно (тест)

Авторы этого сериала хотели повторить формулу «Хрустального» и «Фишера», но облажались: «Давно не видела такой откровенно фальшивой игры»

Включаешь и теряешь счет времени: 3 гипнотических детектива с оценками выше 8 на IMDb — без очевидных хитов

Финал «Игры престолов» еще не так плох — есть сериал, который закончился позорнее: при 8,6 на IMDb развязку оценили в 2,6