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Ваша честь 2021 - 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ваша честь
Киноафиша Сериалы Ваша честь Сезоны Сезон 1

Ваша честь 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ваша честь»

В 1 сезоне сериала «Ваша честь» судью Михаила Романова невозможно подкупить. Герой отличается небывалой принципиальностью и считает, что закон превыше всего. Внезапно выясняется, что его несовершеннолетний сын Антон попал в крупные неприятности. Он сел за руль автомобиля без прав и насмерть сбил мотоциклиста, который оказался печально известным в городе криминальным авторитетом. Сначала Романов собирается отвезти сына в полицейский участок, но потом понимает, что признание для Антона будет равносильно гибели.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Ваша честь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Плоть от плоти
Сезон 1 Серия 1
2 декабря 2021
...И все мосты горят
Сезон 1 Серия 2
9 декабря 2021
Презумпция
Сезон 1 Серия 3
16 декабря 2021
Охота на ведьм
Сезон 1 Серия 4
23 декабря 2021
С чистого листа
Сезон 1 Серия 5
6 января 2022
Чем дальше в лес...
Сезон 1 Серия 6
13 января 2022
Деструкция
Сезон 1 Серия 7
20 января 2022
Дети наследуют безумие родителей
Сезон 1 Серия 8
27 января 2022
График выхода всех сериалов
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