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Жизнь кино 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Жизнь кино
Киноафиша Сериалы Жизнь кино Сезоны Сезон 1

Voir 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 1 час 42 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Жизнь кино»

В 1 сезоне сериала «Voir» представлено несколько видео-эссе, основной темой которых является рефлексия участников съемочного процесса и поклонников кинематографа на тему киноискусства. Безусловно, кинематограф – одна из самых увлекательных сфер деятельности. Режиссеры, операторы и кинокритики расскажут о своих любимых сценах, а также поделятся историями о том, с какими проблемами чаще всего они имеют дело во время работы. Выяснится, насколько расходится зачастую взгляд на одни и те же вещи у тех, кто находится по эту сторону экрана, и тех, кто хорошо знаком с киноиндустрией изнутри. Каждая серия длится от десяти минут до получаса.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Жизнь кино График выхода всех сериалов
Сезон 1
Лето акулы Summer of the Shark
Сезон 1 Серия 1
6 декабря 2021
Мораль и месть The Ethics of Revenge
Сезон 1 Серия 2
6 декабря 2021
Но он мне не нравится But I Don't Like Him
Сезон 1 Серия 3
6 декабря 2021
Двойственная привлекательность The Duality of Appeal
Сезон 1 Серия 4
6 декабря 2021
Кино против телевидения Film vs Television
Сезон 1 Серия 5
6 декабря 2021
Вульгарность и глубина Profane and Profound
Сезон 1 Серия 6
6 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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