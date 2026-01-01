Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Невеста!»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Терапия
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Терапия
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Терапия
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Где снимали известные сцены
парк
Центральный парк, Южная Рэймонд-авеню, 275, Пасадена, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
место съёмок
Водонапорная башня Саут-Пасадены, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дом Лиз и Дерека
Северная Мичиган-авеню, 1859, Альтадена, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Школа Алисы
Ирвайн-авеню, 4525, Норт-Холливуд, Лос-Анджелес, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сцены с пиклболом
Парк Чарльза С. Фарнсворта, авеню Маунт-Кёрв В., д. 568, Альтадена, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Студия
Студия Warner Bros., 4000 Уорнер-бульвар, Бербанк, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Крафтсманский дом Джимми.
Северная Мичиган-авеню, 1849, Алтадена, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дом Джули
сев. Мичиган-авеню, д. 1831, Альтадена, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Поклонникам показали закулисье «Шефа 8»: в Сети спорят, сколько эпизодов уже снято (видео)
После «Слова пацана» и «Аутсорса» — новый риск: Минекаев, Александрова и Кологривый снимаются в фильме «Цирк» (там еще Прилучный ногами рисует)
Агата Кристи отдыхает: нашла советский фильм СССР является самым настоящим триллером — актерский состав поражает
По 5 героям из мультов СССР зрительницы сходили с ума: вспомните, откуда каждый красавчик (тест)
«Пир для глаз»: так Кодзима описал китайскую «Миссию невыполнима» с Джеки Чаном
«Халтура ради рейтинга»: реальный следователь выключил «Фишера» с Янковским уже на первой серии – ляпов целый вагон
Черные? Белые? А может цветные: какими должны быть фильмы СССР — реставрационный тест
Пока Фродо спасал мир, стал пенсионером: узнали настоящий возраст хоббитов из «Властелина колец» — среди них есть даже подросток
Наши опять в Голливуде: создатели «Джона Уика» запускают новую франшизу — в касте Колокольников и звезда «Шерлока»
Высоцкий в СССР был звездой №1: почему в «Место встречи» Конкин получал сильно больше барда
«Получит “Оскар” за режиссуру»: в России пересняли культовый «Мортал Комбат» – в ремейке куча звезд и рейтинг 8.5+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667