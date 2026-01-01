Menu
Filming Locations: Shrinking
Los Angeles, California, USA
Iconic scenes & Locations
Park
Central Park, 275 S Raymond Ave, Pasadena, California, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
location
South Pasadena Water Tower, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Liz and Derek's house
1859 N Michigan Ave, Altadena, California, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alice's school
4525 Irvine Ave, North Hollywood, Los Angeles, California, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pickleball scenes
Charles S. Farnsworth Park, 568 Mount Curve Ave E, Altadena, California, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Studio
Warner Brothers Burbank Studios - 4000 Warner Boulevard, Burbank, California, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jimmy's Craftsman house
1849 N Michigan Ave, Altadena, California, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julie's house
1831 N Michigan Avenue, Altadena, California, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
