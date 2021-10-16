В 1 сезоне сериала «Там, где не бывает снега» известного телемагната находят мертвым вместе с его молодой любовницей. Для популярной ведущей и супруги убитого Виктории Голубевой произошедшее оказывается шоком: она не знала об измене мужа и до этого дня считала свою жизнь идеальной. Одновременно с этой бедой на нее обрушиваются и другие проблемы: ее подозревают в жестоком двойном преступлении, а взрослая дочка бросает престижный университет за границей. Теперь Вика вынуждена начать свое расследование.