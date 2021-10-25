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Четыре тысячи четыреста 2021 - 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Четыре тысячи четыреста
Киноафиша Сериалы Четыре тысячи четыреста Сезоны Сезон 1

4400 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Четыре тысячи четыреста»

В 1 сезоне сериала «4400» за последнее столетие четыре тысячи четыреста человек, которым не уделяли должного внимания, внезапно пропали с лица Земли. Но за одно мгновенье каждый из них был возвращен в Детройт. В то время, как правительство пытается разобраться с непонятным явлением и выяснить, опасны ли эти люди, социальный работник и сотрудник исправительных учреждений становятся партнерами. Имея дело с необычными беженцами, герои расходятся во мнениях и своих методах, но вскоре обнаруживают, что у них много общего.

Рейтинг сериала

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3.9 IMDb
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Список серий сериала Четыре тысячи четыреста График выхода всех сериалов
Сезон 1
Прошлое - это пролог Past is Prologue
Сезон 1 Серия 1
25 октября 2021
Все возможно All Things Are Possible
Сезон 1 Серия 2
1 ноября 2021
Это жизнь ЛаДонны That LaDonna Life
Сезон 1 Серия 3
8 ноября 2021
Человек эпохи Возрождения Гарлема Harlem's Renaissance Man
Сезон 1 Серия 4
15 ноября 2021
Те, кем мы были The Way We Were
Сезон 1 Серия 5
22 ноября 2021
Если ты что-то любишь If You Love Something
Сезон 1 Серия 6
29 ноября 2021
Расширение прав и возможностей женщин расширяет права и возможности женщин Empowered Women Empower Women
Сезон 1 Серия 7
6 декабря 2021
Эксперимент Камински The Kaminski Experiment
Сезон 1 Серия 8
13 декабря 2021
Большие надежды Great Expectations
Сезон 1 Серия 9
17 января 2022
Откажись от призрака Give Up the Ghost
Сезон 1 Серия 10
24 января 2022
Вы хотели лишь добра You Only Meant Well
Сезон 1 Серия 11
31 января 2022
Командная работа Group Effort
Сезон 1 Серия 12
7 февраля 2022
Настоящее - лишь пролог Present Is Prologue
Сезон 1 Серия 13
14 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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