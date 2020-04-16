Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Алиса 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Алиса
Киноафиша Сериалы Алиса Сезоны Сезон 1

Алиса 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 5
Продолжительность сезона 60 минут
О чем 1-й сезон сериала «Алиса»

В 1 сезоне сериала «Алиса» компания водителей такси переживает увлекательные приключения на дорогах вместе с голосовым помощником Алисой. Несмотря на то что события разворачиваются во времена, когда все машины уже оснащены бортовым компьютером с женским голосом, люди так и не смогли избавиться от гендерных стереотипов. Мужчины по-прежнему высмеивают женщин за рулем. Особенно не стесняются в выражениях таксисты, когда речь идет об их коллеге-женщине, подрабатывающей частным извозом. Кроме того, герои часто попадают в неожиданные ситуации на дорогах, где на выручку им приходит неизменный помощник с искусственным интеллектом.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
4.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Алиса» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Женщина за рулём
Сезон 1 Серия 1
16 апреля 2020
Машина юмора
Сезон 1 Серия 2
16 апреля 2020
Старик и автопилот
Сезон 1 Серия 3
16 апреля 2020
Паранормальное
Сезон 1 Серия 4
16 апреля 2020
Ограбление
Сезон 1 Серия 5
16 апреля 2020
График выхода всех сериалов
Королевский статус Арагорна был сразу понятен: вот как переводится его имя
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше