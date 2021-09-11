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Золотой папа 2020 - 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Золотой папа
Киноафиша Сериалы Золотой папа Сезоны Сезон 1

Золотой папа 16+
Премьера сезона 11 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Золотой папа»

В 1 сезоне сериала «Золотой папа» простая русская девушка Елизавета приводит в дом необычного мужчину. Это чопорный титулованный британец, который хочет жениться на красавице. Но отец Лизы Федор, мягко говоря, не в восторге от возможного будущего зятя. Он мечтает, чтобы девушка нашла себе «нормального» парня – соотечественника, приспособленного к жизни в российской глубинке. Из-за этого в семье Золотаревых происходит настоящий раскол. А тут еще и бывший жених Лизы дает о себе знать и решает сражаться за возлюбленную.

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Список серий 1-го сезона сериала «Золотой папа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 сентября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 сентября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 сентября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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