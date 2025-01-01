Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Семейство Кардашьян
Сезоны
Семейство Кардашьян, список сезонов
Keeping Up with the Kardashians
16+
Год выпуска
2007
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
E!
Рейтинг шоу
3.5
Оцените
10
голосов
2.9
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов телешоу «Семейство Кардашьян»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
14 октября 2007 - 2 декабря 2007
Сезон 2 / Season 2
11 эпизодов
9 марта 2008 - 25 мая 2008
Сезон 3 / Season 3
12 эпизодов
8 марта 2009 - 25 мая 2009
Сезон 4 / Season 4
11 эпизодов
8 ноября 2009 - 28 февраля 2010
Сезон 5 / Season 5
12 эпизодов
22 августа 2010 - 20 декабря 2010
Сезон 6 / Season 6
14 эпизодов
12 июня 2011 - 9 октября 2011
Сезон 7 / Season 7
19 эпизодов
20 мая 2012 - 28 октября 2012
Сезон 8 / Season 8
20 эпизодов
2 июня 2013 - 10 ноября 2013
Сезон 9 / Season 9
20 эпизодов
19 января 2014 - 1 сентября 2014
Сезон 10 / Season 10
18 эпизодов
15 марта 2015 - 11 октября 2015
Сезон 11 / Season 11
14 эпизодов
8 ноября 2015 - 21 февраля 2016
Сезон 12 / Season 12
22 эпизода
1 мая 2016 - 20 ноября 2016
Сезон 13 / Season 13
15 эпизодов
12 марта 2017 - 24 сентября 2017
Сезон 14 / Season 14
20 эпизодов
1 октября 2017 - 4 марта 2018
Сезон 15 / Season 15
16 эпизодов
5 августа 2018 - 9 декабря 2018
Сезон 16 / Season 16
13 эпизодов
31 марта 2019 - 30 июня 2019
Сезон 17 / Season 17
12 эпизодов
8 сентября 2019 - 15 декабря 2019
Сезон 18 / Season 18
6 эпизодов
26 марта 2020 - 30 апреля 2020
Сезон 19 / Season 19
8 эпизодов
17 сентября 2020 - 12 ноября 2020
Сезон 20 / Season 20
14 эпизодов
18 марта 2021 - 20 июня 2021
Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667