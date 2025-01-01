Меню
Статьи о сериале «Конец света» Вся информация о сериале
Лысый мальчик и его «ложки нет»: почему эта реплика оказалась важнее всех перестрелок Нео в «Матрице»
«Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого
Памятники героям «Офицеров» поставили совсем в других местах: где на самом деле снимали культовый советский хит
Прилучный и фавелы не спасут: 5 сезон «Мажора» обязан ответить на 3 важнейших вопроса, иначе — пиши пропало
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
Блокадник стал легендой всего СССР: скоро в прокат выходит долгожданная спортивная драма — запишите дату премьеры
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
