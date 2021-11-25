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Киноафиша Сериалы Суперзлодеи Сезоны Сезон 1 Серия 6

Суперзлодеи 2021 6 серия 1 сезон

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Электробой
Сезон 1 / Серия 1 25 ноября 2021
Кейси
Сезон 1 / Серия 2 25 ноября 2021
Человек-гора
Сезон 1 / Серия 3 25 ноября 2021
Преторианец
Сезон 1 / Серия 4 25 ноября 2021
Жара
Сезон 1 / Серия 5 25 ноября 2021
Гладиатор
Сезон 1 / Серия 6 25 ноября 2021
Супермакс
Сезон 1 / Серия 7 25 ноября 2021
Союз справедливости
Сезон 1 / Серия 8 25 ноября 2021
Граф Орлок
Сезон 1 / Серия 9 25 ноября 2021
Кармайн
Сезон 1 / Серия 10 25 ноября 2021
Казино Гранд-Гранит
Сезон 1 / Серия 11 25 ноября 2021
Бастард
Сезон 1 / Серия 12 25 ноября 2021
СУПЕРЗЛОДЕИ
Сезон 1 / Серия 13 25 ноября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Суперзлодеи» главный герой и его новые друзья захватывают целый борт самолета. Им нужно сделать все мыслимое и немыслимое, чтобы спасти ТК, который находится в заключении у крайне опасного существа по имени Гладиатор.

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