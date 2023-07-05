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Снова 15 2022 - 2024 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Снова 15
Киноафиша Сериалы Снова 15 Сезоны Сезон 2

De Volta Aos 15 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Снова 15»

Во 2-м сезоне сериала «Снова 15» продолжается история девушки по имени Анита, которая столкнулась со множеством трудностей в профессиональной деятельности и в личной жизни. Однако все меняется, когда она находит возможность вернуться в свои 15 лет. Но Аните предстоит не только заново пережить свои бурные подростковые годы, но и исправить ошибки прошлого, чтобы ее жизнь пошла по-другому. Напомним, в предыдущем сезоне после беседы со своим отцом 15-летняя Анита решает принести извинения Кэрол и Се. Луиза и Фабрисио отправляются на свидание. На вечеринке по случаю 17-летия Луизы все меняется, когда раскрывается важный секрет.

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Список серий 2-го сезона сериала «Снова 15» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
o.O
Сезон 2 Серия 1
5 июля 2023
(^o^)/
Сезон 2 Серия 2
5 июля 2023
s2
Сезон 2 Серия 3
5 июля 2023
>:=@
Сезон 2 Серия 4
5 июля 2023
>.<
Сезон 2 Серия 5
5 июля 2023
:P
Сезон 2 Серия 6
5 июля 2023
График выхода всех сериалов
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