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Песочный человек 2022 - 2025, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Песочный человек
Киноафиша Сериалы Песочный человек Сезоны Сезон 2

The Sandman 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 июля 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Песочный человек»

Во 2 сезоне сериала «Песочный человек» Морфею удается вернуться в свой родной мир. Однако он все еще не восстановил силы после заключения во власти сумасшедшего оккультиста, из-за чего в его владениях творится хаос. Чтобы вернуть все на круги своя и избавить человечество от ночных кошмаров, Песочный человек должен отправиться в непростое путешествие и отыскать своих древних братьев и сестер. Герою придется посетить самые немыслимые уголки царства снов и пойти на сделку с самыми странными персонажами, в числе которых сама Смерть, падший ангел Люцифер и многие другие мифические создания.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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График выхода новых серий Песочный человек 2 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пора туманов Season of Mists
Сезон 2 Серия 1
3 июля 2025
Властитель ада The Ruler of Hell
Сезон 2 Серия 2
3 июля 2025
Больше чертей, чем есть в аду More Devils Than Vast Hell Can Hold
Сезон 2 Серия 3
3 июля 2025
Краткие жизни Brief Lives
Сезон 2 Серия 4
3 июля 2025
Песнь Орфея The Song of Orpheus
Сезон 2 Серия 5
3 июля 2025
Семейная кровь Family Blood
Сезон 2 Серия 6
3 июля 2025
Время и Ночь Time and Night
Сезон 2 Серия 7
24 июля 2025
Топливо для огня Fuel for the Fire
Сезон 2 Серия 8
24 июля 2025
Добрые The Kindly Ones
Сезон 2 Серия 9
24 июля 2025
Да здравствует король Long Live the King
Сезон 2 Серия 10
24 июля 2025
Сказка о прекрасном конце A Tale of Graceful Ends
Сезон 2 Серия 11
24 июля 2025
Смерть: Высокая стоимость жизни Death: The High Cost of Living
Сезон 2 Серия 12
31 июля 2025
График выхода всех сериалов
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