Iconic scenes & Locations
Season 1
Calgary, Alberta, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 1
Edmonton, Alberta, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 1
High River, Alberta, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 1
Fort MacLeod, Alberta, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 1
Canmore, Alberta, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 1
Northland Village Mall, Calgary, Alberta, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 1
Southern Alberta Institute of Technology, Calgary, Alberta, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 1
Alberta Legislature Building, Edmonton, Alberta, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 1
Lord Shaughnessy High School, Calgary, Alberta, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 1
Mount Royal University, Calgary, Alberta, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 1
Olds, Alberta, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 1
Kansas City, Missouri, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 1
Okotoks, Alberta, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 1
Beachwood Estates, High River, Alberta, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 1
Rice Howard Way, Edmonton, Alberta, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 2
Nanaimo, British Columbia, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 2
Kamloops, British Columbia, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 2
British Columbia, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 2
Vancouver, British Columbia, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 2
Mission, British Columbia, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bar scenes
Heritage Park Historic Village , 1900 Heritage Drive SW, Calgary, Alberta, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 2 - Jackson town exteriors
Britannia Beach, British Columbia, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 2
Alexander Street, Vancouver, British Columbia, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 2
Stanley Park, Vancouver, British Columbia, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 2
Oceanic Plaza, Vancouver, British Columbia, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 2
Maple Ridge, British Columbia, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 2 - Miller house
Fort Langley, Langley Township, British Columbia, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 2
Mt. Seymour Provincial Park, North Vancouver, British Columbia, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 2 - Seattle Waterfront Aquarium
Vancouver Aquarium, Stanley Park, Vancouver, British Columbia, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 2
Fortress Mountain, Kananaskis Country, Alberta, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 2
Britannia Mine Museum, 1 Forbes Way, Britannia Beach, BC V0N 1J0, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 2
Exshaw, Alberta, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱