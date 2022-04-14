Во 2 сезоне сериала «Ультрамен» огромные инопланетные твари вновь атакуют Землю, и японский подросток Синдзиро Хаята должен защитить свой мир с помощью доставшихся ему по наследству ультрасил. Его отец Шин возглавляет Агентство обороны планеты и учит всему своего прямого наследника. Теперь Синдзиро обладает сверхспособностями: он невероятно быстро бегает, высоко прыгает, выживает в немыслимых ситуациях и даже летает. Но всего этого может не хватить для спасения человечества. Тем более что главный враг Ультрамена Бемулар возвращается к жизни и делает все возможное, чтобы помешать Шину и его сыну.