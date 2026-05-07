Во 2 сезоне сериала «Каштановый человечек» рассказывается о расследовании исчезновения 41-летней женщины. Когда полиция изучает её цифровые следы, выясняется, что за ней тайно следили несколько месяцев. Неизвестный преследователь словно играл с ней в прятки, присылая жуткие изображения и видео, а также безобидную на первый взгляд детскую песенку-считалочку. Позже женщину находят убитой, и выясняется, что это преступление может быть связано с нераскрытым убийством 17-летней школьницы, произошедшим двумя годами ранее. Следователям предстоит понять, какая связь между двумя жертвами, и когда злоумышленник снова начнёт свою смертельную «игру в прятки».