Каштановый человечек 2021 - 2026, 2 сезон

Kastanjemanden 18+
Премьера сезона 7 мая 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Каштановый человечек»

Во 2 сезоне сериала «Каштановый человечек» рассказывается о расследовании исчезновения 41-летней женщины. Когда полиция изучает её цифровые следы, выясняется, что за ней тайно следили несколько месяцев. Неизвестный преследователь словно играл с ней в прятки, присылая жуткие изображения и видео, а также безобидную на первый взгляд детскую песенку-считалочку. Позже женщину находят убитой, и выясняется, что это преступление может быть связано с нераскрытым убийством 17-летней школьницы, произошедшим двумя годами ранее. Следователям предстоит понять, какая связь между двумя жертвами, и когда злоумышленник снова начнёт свою смертельную «игру в прятки».

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 12 голосов
7.6 IMDb

Список серий сериала Каштановый человечек

Серия 1 Episode 1
7 мая 2026
Серия 2 Episode 2
7 мая 2026
Серия 3 Episode 3
7 мая 2026
Серия 4 Episode 4
7 мая 2026
Серия 5 Episode 5
7 мая 2026
Серия 6 Episode 6
7 мая 2026
