Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows La Brea Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: La Brea

  • Mount Macedon, Victoria, Australia
  • Coburg Hill, Victoria, Australia
  • Kew, Victoria, Australia
  • Clayton, Victoria, Australia
  • Rye, Victoria, Australia
  • Pascoe vale, Victoria, Australia
  • Coburg high school, Melbourne, Australia
  • Melbourne, Victoria, Australia
  • Port Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia
  • Melbourne university, Victoria, Australia
  • Docklands Studios, Melbourne, Victoria, Australia
  • Essendon Fields, Melbourne, Victoria, Australia
  • Seddon, Victoria, Australia

Iconic scenes & Locations

Season 3
Queensland, Australia
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
location
You Yangs Regional Park, Little River, Victoria, Australia
🧡
👏
🥺
🤔
🥱

Filming Dates

  • 10 March 2020 - 26 March 2020
  • 26 March 2021 - 17 September 2021
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more