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Поговори с ней 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Поговори с ней
Киноафиша Сериалы Поговори с ней Сезоны Сезон 1

Поговори з нею 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Поговори с ней»

В 1-м сезоне сериала «Поговори с ней» девушка по имени Александра встречается с обаятельным красавчиком Артемом. Но их отношения рушатся из-за ближайшей подруги девушки – Катерины Маликовой. Несмотря на то что героини дружили с раннего детства, влюбленность в одного и того же мужчину настраивает их друг против друга. День свадьбы Кати и Темы оборачивается трагедией для всех участников этой истории. Саша оплакивает свое разрушенное личное счастье, а молодожены вместо первой брачной ночи получают страшную аварию. Первый день брака становится для Катерины последним, но ей самой чудом удается выжить.

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Список серий 1-го сезона сериала «Поговори с ней» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 декабря 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 декабря 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 декабря 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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