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Верь своему мужу 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Верь своему мужу
Киноафиша Сериалы Верь своему мужу Сезоны Сезон 1

Верь своему мужу 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Верь своему мужу»

В 1-м сезоне сериала «Верь своему мужу» сотрудница бухгалтерии Софья живет скучной и размеренной жизнью. Ей надоела офисная работа, претензии начальника и отсутствие страсти с супругом Виктором. В попытке сохранить семью она находит себе хобби – записывается на танцы и учится показывать фокусы. Однако череда новых знакомств приводит ее на вечеринку, где происходит убийство владельца фирмы. Соня оказывается главной подозреваемой и понимает, что ее кто-то подставил. Теперь ей нужно доказать свою невиновность. Но есть одна проблема: похоже, ее муж тоже имеет какое-то отношение к ее неприятным приключениям.

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Список серий 1-го сезона сериала «Верь своему мужу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Никому не верь 1
Сезон 1 Серия 1
30 апреля 2021
Никому не верь 2
Сезон 1 Серия 2
30 апреля 2021
Никому не верь 3
Сезон 1 Серия 3
30 апреля 2021
Никому не верь 4
Сезон 1 Серия 4
30 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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