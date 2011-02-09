Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект «Конец света»» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Мистер Саншайн 2011 - 2012, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мистер Саншайн
Киноафиша Сериалы Мистер Саншайн Сезоны Сезон 1
Mr. Sunshine 16+
Премьера сезона 9 февраля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мистер Саншайн»

В 1-м сезоне сериала «Мистер Саншайн» Бен работает менеджером в крупном спортивном «Саншайн-центре». Во главе небольшой офисной команды арены стоит непредсказуемая и вспыльчивая руководительница Кристал. Специалист по связям с общественностью Элис очень нравится Бену, но он не хочет заводить с ней серьезные отношения, ограничиваясь «дружбой с привилегиями». Главный враг Бена – Алонсо – тоже пытается завоевать расположение Элис. Это остроумный и амбициозный спортсмен, мечтающий о славе. Своими личными качествами он составляет полную противоположность главного героя. Но у Бена есть помощник в лице Романа – сына Кристал.

Рейтинг сериала

6.7
Оцените 20 голосов
6.7 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Мистер Саншайн»

Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
9 февраля 2011
Сотрудник года Employee of the Year
Сезон 1 Серия 2
16 февраля 2011
Сестра Хизер Heather's Sister
Сезон 1 Серия 3
23 февраля 2011
Враждебное рабочее место Hostile Workplace
Сезон 1 Серия 4
28 февраля 2011
Хрусталь на льду Crystal on Ice
Сезон 1 Серия 5
7 марта 2011
Футбол в нижнем белье Lingerie Football
Сезон 1 Серия 6
14 марта 2011
Теннис знаменитостей Celebrity Tennis
Сезон 1 Серия 7
21 марта 2011
Ассистент The Assistant
Сезон 1 Серия 8
28 марта 2011
Бен и Вивиан Ben and Vivian
Сезон 1 Серия 9
4 апреля 2011
Самопомощь Self Help
Сезон 1 Серия 10
1 января 2012
Семейный бизнес Family Business
Сезон 1 Серия 11
1 января 2012
Коэн и Донован Cohen and Donovan
Сезон 1 Серия 12
1 января 2012
Самый лучший мужчина The Best Man
Сезон 1 Серия 13
1 января 2012
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше