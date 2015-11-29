Меню
Тихий Дон 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тихий Дон
Тихий Дон 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 ноября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 14
Продолжительность сезона 10 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тихий Дон»

В 1-м сезоне сериала «Тихий Дон» на фоне исторических событий начала двадцатого столетия, когда повсюду гремит революция, разворачивается история любви казака Гриши Мелехова и замужней девушки по имени Аксинья Астахова. Эпохальный перелом, который разрушил веками складывавшийся уклад донского казачества, оказался связан с трагедией жизни Григория. Герою предстоит принять непростое решение: с кем он останется и кому будет служить верой и правдой. С первых дней Григорий борется за свободу и правду, но так и не может решить, на чьей стороне эта правда. Эта моральная дилемма проходит сквозь все события.

Список серий 1-го сезона сериала «Тихий Дон»
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
29 ноября 2015
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
29 ноября 2015
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
29 ноября 2015
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
30 ноября 2015
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
30 ноября 2015
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
30 ноября 2015
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
1 декабря 2015
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
1 декабря 2015
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
1 декабря 2015
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
2 декабря 2015
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
2 декабря 2015
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
2 декабря 2015
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
3 декабря 2015
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
3 декабря 2015
