В 1-м сезоне сериала «Тихий Дон» на фоне исторических событий начала двадцатого столетия, когда повсюду гремит революция, разворачивается история любви казака Гриши Мелехова и замужней девушки по имени Аксинья Астахова. Эпохальный перелом, который разрушил веками складывавшийся уклад донского казачества, оказался связан с трагедией жизни Григория. Герою предстоит принять непростое решение: с кем он останется и кому будет служить верой и правдой. С первых дней Григорий борется за свободу и правду, но так и не может решить, на чьей стороне эта правда. Эта моральная дилемма проходит сквозь все события.