Музыкальный сериал о приключениях четырех кубиков — пришельцев из космоса. В первом сезоне Красный, Зеленый, Синий и Желтый застряли на Земле после крушения кубо-корабля. Здесь они познакомились с девочкой Лерой и мальчиком Стасиком. В каждой серии Лера и Стасик рассказывают гостям из космоса о жизни и правилах поведения на нашей планете. Во втором сезоне кубики возвращаются на Кубо-планету. Герои используют земной опыт и с помощью кубо-машины строят новые объекты: полицейский участок, кубо-кафе, горнолыжный курорт, аквапарк. Их и Кубомэра ждёт много поучительных и приключенческих историй.