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Постер сериала Четверо в кубе
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Киноафиша Сериалы Четверо в кубе

Четверо в кубе (2017 - 2019)

Chetvero v kube 18+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 11 минут
Телеканал МУЛЬТ
Продолжительность сериала 4 часа 57 минут

О чем сериал

Музыкальный сериал о приключениях четырех кубиков — пришельцев из космоса. В первом сезоне Красный, Зеленый, Синий и Желтый застряли на Земле после крушения кубо-корабля. Здесь они познакомились с девочкой Лерой и мальчиком Стасиком. В каждой серии Лера и Стасик рассказывают гостям из космоса о жизни и правилах поведения на нашей планете. Во втором сезоне кубики возвращаются на Кубо-планету. Герои используют земной опыт и с помощью кубо-машины строят новые объекты: полицейский участок, кубо-кафе, горнолыжный курорт, аквапарк. Их и Кубомэра ждёт много поучительных и приключенческих историй.

В ролях
В ролях
Даниил Эльдаров
Даниил Эльдаров
Александр Гудков
Александр Гудков
Диомид Виноградов
Диомид Виноградов
Евгений Головин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Сезоны
Четверо в кубе - Сезон 1 Сезон 1
2017, 26 эпизодов
 
Четверо в кубе - Сезон 2 Сезон 2
2019, 1 эпизод
 
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