В 1 сезоне сериала «Двойная жизнь» Наталья Пахомова занимается расследованием убийства. Неожиданно женщину шокирует страшная новость, связанная с ее восьмилетним сыном. Врачи ставят Артему чудовищный диагноз – рак. У Натальи нет даже трети той колоссальной суммы, которая требуется мальчику для жизненно необходимой операции. В это время к героине обращается известный криминальный авторитет Отар Татунашвили. Он готов выделить для Натальи средства, если она поможет убийце сбежать из тюрьмы. Женщина готова согласиться. Однако сотрудники ФСБ не дремлют. Пахомова в отчаянии. Ей приходится вести двойную игру.