Двойная жизнь 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Двойная жизнь
Киноафиша Сериалы Двойная жизнь Сезоны Сезон 1

Двойная жизнь 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 января 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Двойная жизнь»

В 1 сезоне сериала «Двойная жизнь» Наталья Пахомова занимается расследованием убийства. Неожиданно женщину шокирует страшная новость, связанная с ее восьмилетним сыном. Врачи ставят Артему чудовищный диагноз – рак. У Натальи нет даже трети той колоссальной суммы, которая требуется мальчику для жизненно необходимой операции. В это время к героине обращается известный криминальный авторитет Отар Татунашвили. Он готов выделить для Натальи средства, если она поможет убийце сбежать из тюрьмы. Женщина готова согласиться. Однако сотрудники ФСБ не дремлют. Пахомова в отчаянии. Ей приходится вести двойную игру.

0.0
5.9 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Двойная жизнь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
15 января 2018
Серия 2
15 января 2018
Серия 3
16 января 2018
Серия 4
16 января 2018
Серия 5
17 января 2018
Серия 6
17 января 2018
Серия 7
18 января 2018
Серия 8
18 января 2018
