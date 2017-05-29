В 1 сезоне сериала «А у нас во дворе» приехавшей на заработки Мавлюде, как новому дворнику ЖЭК, предоставляют жилье в подвале. Девушка пытается не только заработать денег для семьи, оставшейся на родине, но и отыскать мужа, пропавшего много лет назад. Владимира Каленого вынудили уйти в отставку, с тех пор он не доверяет людям. Новая соседка не нравится герою, и он пытается ее выселить, но когда девушка спасает его от тюрьмы, он преображается. У них образуется внезапный союз, который идет на пользу всем жителям двора.