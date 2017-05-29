Меню
А у нас во дворе... 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала А у нас во дворе...
Киноафиша Сериалы А у нас во дворе... Сезоны Сезон 1

A u nas vo dvore... 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 мая 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «А у нас во дворе...»

В 1 сезоне сериала «А у нас во дворе» приехавшей на заработки Мавлюде, как новому дворнику ЖЭК, предоставляют жилье в подвале. Девушка пытается не только заработать денег для семьи, оставшейся на родине, но и отыскать мужа, пропавшего много лет назад. Владимира Каленого вынудили уйти в отставку, с тех пор он не доверяет людям. Новая соседка не нравится герою, и он пытается ее выселить, но когда девушка спасает его от тюрьмы, он преображается. У них образуется внезапный союз, который идет на пользу всем жителям двора.

Список серий 1-го сезона сериала «А у нас во дворе...» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 мая 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 мая 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 мая 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 мая 2017
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
31 мая 2017
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
31 мая 2017
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
1 июня 2017
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
1 июня 2017
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
5 июня 2017
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
5 июня 2017
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
6 июня 2017
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
6 июня 2017
График выхода всех сериалов
