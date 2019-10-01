Меню
Фееринки 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Фееринки
Feerinki 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 27
Продолжительность сезона 4 часа 57 минут
О чем 1-й сезон сериала «Фееринки»

В 1-м сезоне сериала «Фееринки» в центре сюжета оказываются самые необычные подростки современного мира – настоящие юные феи и эльфы, тайно живущие среди людей. Родом из волшебной страны, они хранят древние магические секреты и продолжают дело своих великих предков, таких как, например, Мерлин. Несмотря на то, что они выглядят как обычные школьники, помимо математики и химии они изучают премудрости колдовства, зельеварения и даже полетов. Причем все вновь обретенные знания они немедленно применяют на окружающих. Они вдохновляют музыкантов и поэтов, разжигают в сердцах любовь и дружбу и подпитывают добрые эмоции людей.

Список серий 1-го сезона сериала «Фееринки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Буря в доме
Сезон 1 Серия 1
1 октября 2019
Волшебный сундук
Сезон 1 Серия 2
8 октября 2019
Лучший друг Буковки
Сезон 1 Серия 3
15 октября 2019
Талисман удачи
Сезон 1 Серия 4
5 ноября 2019
Ловушка для страха
Сезон 1 Серия 5
19 ноября 2019
Фантик спешит на помощь
Сезон 1 Серия 6
10 декабря 2019
Тайна Дрёмы
Сезон 1 Серия 7
21 января 2020
Эволюция видов
Сезон 1 Серия 8
3 марта 2020
Новое платье Бусинки
Сезон 1 Серия 9
7 апреля 2020
Чудо техники
Сезон 1 Серия 10
28 апреля 2020
Нужные слова
Сезон 1 Серия 11
19 мая 2020
Побег Дрёмы
Сезон 1 Серия 12
16 июня 2020
Леденцы с капризами
Сезон 1 Серия 13
29 сентября 2020
Фееричная свечка
Сезон 1 Серия 14
27 октября 2020
Высокие каблуки
Сезон 1 Серия 15
1 декабря 2020
Спиральное волшебство
Сезон 1 Серия 16
29 декабря 2020
Потайная мысль
Сезон 1 Серия 17
26 января 2021
Разноцветные очки
Сезон 1 Серия 18
16 февраля 2021
Как улучшить фею
Сезон 1 Серия 19
16 марта 2021
Они поменялись местами
Сезон 1 Серия 20
20 апреля 2021
Зеркальце для Бусинки
Сезон 1 Серия 21
25 мая 2021
Лабиринт Феи Мерцания
Сезон 1 Серия 22
22 июня 2021
Волшебное кресло
Сезон 1 Серия 23
27 июля 2021
Любовное заклинание
Сезон 1 Серия 24
7 сентября 2021
Полуденный талисман
Сезон 1 Серия 25
12 октября 2021
Пророчество феи мерцания
Сезон 1 Серия 26
9 ноября 2021
 Таинственные гости
Сезон 1 Серия 27
9 сентября 2022
