В 1-м сезоне сериала «Фееринки» в центре сюжета оказываются самые необычные подростки современного мира – настоящие юные феи и эльфы, тайно живущие среди людей. Родом из волшебной страны, они хранят древние магические секреты и продолжают дело своих великих предков, таких как, например, Мерлин. Несмотря на то, что они выглядят как обычные школьники, помимо математики и химии они изучают премудрости колдовства, зельеварения и даже полетов. Причем все вновь обретенные знания они немедленно применяют на окружающих. Они вдохновляют музыкантов и поэтов, разжигают в сердцах любовь и дружбу и подпитывают добрые эмоции людей.