Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Тринадцатый 2011 - 2012, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Тринадцатый
Киноафиша Сериалы Тринадцатый Сезоны Сезон 2
XIII: The Series 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 октября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 45 минут

Рейтинг сериала

6.8
Оцените 20 голосов
6.5 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Тринадцатый»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Феникс Phoenix
Сезон 2 Серия 1
15 октября 2012
Рэмпейдж Rampage
Сезон 2 Серия 2
15 октября 2012
Защитник Defender
Сезон 2 Серия 3
15 октября 2012
Буря Tempest
Сезон 2 Серия 4
22 октября 2012
Поединок Joust
Сезон 2 Серия 5
22 октября 2012
Перчатка Gauntlet
Сезон 2 Серия 6
29 октября 2012
Прорыв Breakout
Сезон 2 Серия 7
29 октября 2012
Мышеловка Mousetrap
Сезон 2 Серия 8
5 ноября 2012
Понг Pong
Сезон 2 Серия 9
5 ноября 2012
Черная вдова Black Widow
Сезон 2 Серия 10
12 ноября 2012
Вырубка Punchout
Сезон 2 Серия 11
12 ноября 2012
Берзерк Berzerk
Сезон 2 Серия 12
19 ноября 2012
Зона боя Battle Zone
Сезон 2 Серия 13
19 ноября 2012
График выхода всех сериалов
Вот как в СССР хозяйки «оживляли» черствый хлеб: попробовала так же – теперь буханки не выбрасываю (но есть нюанс)
Томаты на подоконнике отказывались разродиться, но я нашла причину — теперь урожай гуще, чем у бабушки на даче
Со свитеров перешла на овсянку: откуда домой заносится пищевая моль, и как с ней бороться
Идею «Маши и Медведя» создатель мультика подсмотрел у американцев, а вот кто стал реальным прототипом озорной девочки
Что должно умереть – умереть не может: 3 сезон «Дома дракона» в гробу видал книги Мартина – звезда проболталась, что на канон плевать
А теперь «Горбатый»! Пять «Запорожцев», которые засветились в советском кино — вспомните хоть один из них?
«Такого сгустка глупых героев не видала никогда»: зрители жестко разнесли новый сезон «Изгоя» на Пятом — «Просто клоунада какая-то»
После титров мини-детектива Netflix с оценкой 7.6 у меня началась ломка: «3 серии болтовни, но я залип и даже забыл про еду»
«Значит так, братцы-кролики» — проходим тест на знание цитат из «Места встречи»: набрать 7 из 7 не у каждого получится
Новинка вот-вот подвинет «Темного рыцаря» и даже «Гарри Поттера» — $700 млн уже в кармане, а впереди еще премьера в России
Второй сезон сериала по «Оно» покажет то, чего в книге не было: Кинг уже дал добро — Пеннивайз окончательно сорвется с цепи
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше