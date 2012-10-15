Тринадцатый 2011 - 2012, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
XIII: The Series
12+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
15 октября 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
13
Продолжительность сезона
9 часов 45 минут
Рейтинг сериала
6.8
Оцените
20
голосов
6.5
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Тринадцатый»
Сезон 1
Сезон 2
Феникс
Phoenix
Сезон 2
Серия 1
15 октября 2012
Рэмпейдж
Rampage
Сезон 2
Серия 2
15 октября 2012
Защитник
Defender
Сезон 2
Серия 3
15 октября 2012
Буря
Tempest
Сезон 2
Серия 4
22 октября 2012
Поединок
Joust
Сезон 2
Серия 5
22 октября 2012
Перчатка
Gauntlet
Сезон 2
Серия 6
29 октября 2012
Прорыв
Breakout
Сезон 2
Серия 7
29 октября 2012
Мышеловка
Mousetrap
Сезон 2
Серия 8
5 ноября 2012
Понг
Pong
Сезон 2
Серия 9
5 ноября 2012
Черная вдова
Black Widow
Сезон 2
Серия 10
12 ноября 2012
Вырубка
Punchout
Сезон 2
Серия 11
12 ноября 2012
Берзерк
Berzerk
Сезон 2
Серия 12
19 ноября 2012
Зона боя
Battle Zone
Сезон 2
Серия 13
19 ноября 2012
