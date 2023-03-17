Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мандалорец и Грогу» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак 2020, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак
Киноафиша Сериалы Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак Сезоны Сезон 3
Power Book II: Ghost 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 17 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак»

В 3 сезоне сериала «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак» история центрального персонажа по имени Тарик Сент-Патрик продолжится. Сын самого влиятельного наркодилера в Нью-Йорке после смерти отца вынужден встать у руля семейного бизнеса. Он мечтал возглавить компанию с раннего возраста, однако даже предположить не мог, что это так непросто. В предыдущем сезоне криминальной драмы Тарик всячески пытался сбежать от своего прошлого. Мужчина изо всех сил старался обезопасить членов своей семьи, но вскоре понял, что они неизбежно отдаляются друг от друга. Тарик отдает предпочтение своему профессору Джабари Рейнольдсу.

Рейтинг сериала

7.3
Оцените 13 голосов
7.5 IMDb

Список серий сериала Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Ваше восприятие, ваша реальность Your Perception, Your Reality
Сезон 3 Серия 1
17 марта 2023
Потребность против жадности Need vs. Greed
Сезон 3 Серия 2
24 марта 2023
Человеческий капитал Human Capital
Сезон 3 Серия 3
31 марта 2023
Земля возможностей The Land of Opportunity
Сезон 3 Серия 4
7 апреля 2023
Нет больше вторых шансов No More Second Chances
Сезон 3 Серия 5
14 апреля 2023
Земля лжи Land of Lies
Сезон 3 Серия 6
21 апреля 2023
Сделка или без сделки Deal or No Deal
Сезон 3 Серия 7
28 апреля 2023
Жертва Sacrifice
Сезон 3 Серия 8
5 мая 2023
Последний подарок A Last Gift
Сезон 3 Серия 9
19 мая 2023
Разделенные мы стоим Divided We Stand
Сезон 3 Серия 10
26 мая 2023
График выхода всех сериалов
Бывшая продавщица «Пятерочки» назвала 3 главных «ловушки» супермаркета: попадает каждый второй – тратит гору денег, хоть и не хотел
Почему в СССР ряженка была коричневая и плотная, а сейчас вода-водой: все дело в забытой технологии приготовления
Вот как в СССР хозяйки «оживляли» черствый хлеб: попробовала так же – теперь буханки не выбрасываю (но есть нюанс)
«Это чудовищная пошлость», а вот тест – ничего: угадайте 5 фильмов СССР по критике худсовета
Шилов ушел на покой, его место занял другой: секретное продолжение «Ментовских войн» — не зря получило 7.1 на КП
Видела все хиты НТВ – дала шанс этому детективу ТВ-3: «смотрится легко», а в главной роли Фома из «Невского»
Вот и лето пришло (ну, почти) — берите мороженое и попробуйте угадать 5 летних фильмов СССР по одному кадру
Финал «Пацанов» обругали последними словами — а Крипке спокоен как удав: еще в первых сезонах предупреждал, чем все кончится
Посмотрела 1-ю серию «След Чикатило»: «Андреасян нашел золотую жилу» – вот кому зайдет детектив с «подвохом»
46 100 000 часов просмотра не врут – это лучший сериал Netflix прямо сейчас: проглотила залпом, «эти 2 дня были кайфовыми»
Москвичи пройдут этот тест на 5/5, а остальные – не факт: угадайте 5 фильмов СССР по кадрам со столицей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше