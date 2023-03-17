Power Book II: Ghost 2020, season 3

Power Book II: Ghost 18+
Season premiere 17 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
В 3 сезоне сериала «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак» история центрального персонажа по имени Тарик Сент-Патрик продолжится. Сын самого влиятельного наркодилера в Нью-Йорке после смерти отца вынужден встать у руля семейного бизнеса. Он мечтал возглавить компанию с раннего возраста, однако даже предположить не мог, что это так непросто. В предыдущем сезоне криминальной драмы Тарик всячески пытался сбежать от своего прошлого. Мужчина изо всех сил старался обезопасить членов своей семьи, но вскоре понял, что они неизбежно отдаляются друг от друга. Тарик отдает предпочтение своему профессору Джабари Рейнольдсу.

7.3
Rate 13 votes
7.5 IMDb

Season 3
Your Perception, Your Reality
Season 3 Episode 1
17 March 2023
Need vs. Greed
Season 3 Episode 2
24 March 2023
Human Capital
Season 3 Episode 3
31 March 2023
The Land of Opportunity
Season 3 Episode 4
7 April 2023
No More Second Chances
Season 3 Episode 5
14 April 2023
Land of Lies
Season 3 Episode 6
21 April 2023
Deal or No Deal
Season 3 Episode 7
28 April 2023
Sacrifice
Season 3 Episode 8
5 May 2023
A Last Gift
Season 3 Episode 9
19 May 2023
Divided We Stand
Season 3 Episode 10
26 May 2023
