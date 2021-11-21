Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак 2020, 2 сезон

Power Book II: Ghost 18+
Премьера сезона 21 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак»

Во 2 сезоне сериала «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак» с предыдущих событий проходит всего несколько дней. После ухода Джеймса Сент Патрика в жизни семьи многое меняется. Главный герой Тарик пытается справиться с навалившимися проблемами. На него давит тяжелое наследие отца, а учеба и отношения только усложняют парню жизнь. В это время Ташу обвиняют в убийстве ее бывшего супруга, причем все улики свидетельствуют против женщины. Теперь им обоим необходимо сосредоточиться на главном и спасти себя.

7.3
7.5 IMDb

Список серий сериала Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак

Свободная воля никогда не бывает свободной Free Will Is Never Free
Сезон 2 Серия 1
21 ноября 2021
Бескорыстные поступки? Selfless Acts?
Сезон 2 Серия 2
28 ноября 2021
Высшее благо The Greater Good
Сезон 2 Серия 3
5 декабря 2021
До конца Gettin' These Ends
Сезон 2 Серия 4
12 декабря 2021
Вернусь домой на ночлег Coming Home to Roost
Сезон 2 Серия 5
19 декабря 2021
Что бесплатно? What's Free?
Сезон 2 Серия 6
9 января 2022
Меня вынудили Forced My Hand
Сезон 2 Серия 7
16 января 2022
Связь с наркотиками Drug Related
Сезон 2 Серия 8
23 января 2022
Честный бой? A Fair Fight?
Сезон 2 Серия 9
30 января 2022
Любовь и война Love and War
Сезон 2 Серия 10
6 февраля 2022
