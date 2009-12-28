День Триффидов 1 сезон смотреть онлайн

The Day Of The Triffids 18+
The Day Of The Triffids 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 декабря 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «День Триффидов»

В 1-м сезоне сериала «День триффидов» катастрофа планетарного масштаба произошла вследствие зеленого звездного дождя. Он впустил жизнь в чудовищные растения – триффиды. Ядом, который содержится в их листьях, они начали отравлять тех, кто смог спастись после катастрофы. В центре событий оказывается ученый по имени Билл Мейсен, который как раз всю жизнь посвятил изучению триффидов. Он оказывает содействие тем, кто смог выжить в битве с экзотическими зелеными убийцами. Однажды герой приходит на помощь молодой девушке. Внезапно выясняется, что она, в отличие от остальных людей, осталась зрячей после звездного дождя.

5.5
5.6 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «День Триффидов»

Сезон 1
Серия 2 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 декабря 2009
Серия 1 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
29 декабря 2009
