Где снимали известные сцены
на натуре
Барбикан, Сити Лондона, Англия, Великобритания
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на натуре
Уайтхолл, Вестминстер, Большой Лондон, Англия, Великобрит.
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на натуре
Проект «Эдем», Бодельва, Пар, Корнуолл, Великобритания
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на натуре
Шеппертонские студии, Студийная ул., Шеппертон, Суррей, Англия, Великобритания
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на натуре
Небоскрёб «Геркин», ул. Сент‑Мэри‑Экс, Сити (Лондон), Англия, Великобритания
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на натуре
Ройял-Танбридж-Уэллз, Кент, Англия, Великобритания
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на натуре
Ветряная мельница Айбстоун, Тёрвилл, Бакингемшир, Англия, Великобритания
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Загородный дом Масена
Усадьба Грумбридж (на холме Грумбридж), Тонбридж-Уэллс, Кент, Англия, Великобрит.
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