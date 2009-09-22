Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Забытые 2009 - 2010, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Забытые
Киноафиша Сериалы Забытые Сезоны Сезон 1
The Forgotten 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 сентября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 17
Продолжительность сезона 12 часов 11 минут
О чем 1-й сезон сериала «Забытые»

В 1-м сезоне сериала «Забытые» после того, как дело о девушке, найденной убитой и оставленной в лесу, закрыли из-за отсутствия каких-либо улик, Identity Network взялся за работу. Они решили установить личность жертвы и раскрыть дело. Identity Network удалось выяснить, что тело принадлежит двадцатилетней Джейн Доу. Она была задушена и брошена в переулке. На пальце девушки осталось обручальное кольцо. Вот только где ее жених, почему ее никто не ищет и кто же, наконец, ее убил? В скором времени становится известно об еще одной смерти. Тайваньский подросток, по-видимому, скончался от случайной передозировки инсулина...

Рейтинг сериала

6.3
Оцените 13 голосов
6.6 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Забытые»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
22 сентября 2009
Девушка с бриллиантом Diamond Jane
Сезон 1 Серия 2
29 сентября 2009
Неизвестный футболист Football John
Сезон 1 Серия 3
6 октября 2009
Парашютная девушка Parachute Jane
Сезон 1 Серия 4
13 октября 2009
Парень из реки River John
Сезон 1 Серия 5
20 октября 2009
Парень с собакой Canine John
Сезон 1 Серия 6
27 октября 2009
Девушка на железной дороге Railroad Jane
Сезон 1 Серия 7
3 ноября 2009
Незнакомка в заключении Prisoner Jane
Сезон 1 Серия 8
17 ноября 2009
Везунчик Lucky John
Сезон 1 Серия 9
1 декабря 2009
Двое неизвестных Double Doe
Сезон 1 Серия 10
5 января 2010
Подопытный Patient John
Сезон 1 Серия 11
12 января 2010
Мой неизвестный My John
Сезон 1 Серия 12
9 февраля 2010
Неизвестная мама Mama Jane
Сезон 1 Серия 13
16 февраля 2010
Пассажирка Train Jane
Сезон 1 Серия 14
23 февраля 2010
Разгадка Донована Donovan Doe
Сезон 1 Серия 15
9 марта 2010
Дизайнер Designer Jane
Сезон 1 Серия 16
3 июля 2010
Живой Living Doe
Сезон 1 Серия 17
3 июля 2010
График выхода всех сериалов
Завсегдатаи «Светофора» эти 5 продуктов обходят за километр — цена смешная, а толку ноль
Не краска и не обои: дизайнеры всё чаще выбирают эти 13 вариантов отделки стен — квартира выглядит дороже в 10 раз, а затраты такие же
Лавровый лист в конце мая и в июне засыпаю солью — радуюсь своей смекалке: крутой лайфхак для всех домохозяек
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм
17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец»
«Шрек 5» еще не вышел, а DreamWorks уже клепает шестого — пошли по стопам «Трех богатырей»: зато мы можем снова увидеть Фаркуада
Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж
HBO решили повторить успех «Мстителей», но сели в лужу: несмотря на оценку 6.9 вышла «супергероика для слабых умом»
Этот фильм считали «позорным перезапуском», а теперь он снова рвет ТОПы Netflix: 8 000 000 часов просмотров за неделю и это не финал
Еще хуже Чебурашки? Философ Дугин камня на камне не оставил от культового «Ну, погоди!»: «Один дурачок большой, другой – дурачок маленький»
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше