Затопленный город 2020, 1 сезон

Curon 18+
Оригинальное название Curon
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 июня 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Затопленный город»

В 1-м сезоне сериала «Затопленный город» мы знакомимся с молодой женщиной Анной. Вместе с двумя детьми-подростками она вновь приезжает в родной город на севере Италии. Кюрон известен лишь тем, что почти полностью погрузился под воду. От поселения на поверхности озера осталась только колокольня, окруженная жуткими легендами. Анна не верит в эти сказки, однако полна решимости выяснить, что случилось с ее матерью 17 лет назад. Возвращение женщины запускает череду странных событий и открывает семейные тайны.

5.9
5.9 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Затопленный город»

Черное озеро Il lago nero
Сезон 1 Серия 1
10 июня 2020
На следующий день Il giorno successivo
Сезон 1 Серия 2
10 июня 2020
Убийца L'assassino
Сезон 1 Серия 3
10 июня 2020
Отцы I padri
Сезон 1 Серия 4
10 июня 2020
Проклятие La maledizione
Сезон 1 Серия 5
10 июня 2020
Волки I lupi
Сезон 1 Серия 6
10 июня 2020
Лабиринт Il labirinto
Сезон 1 Серия 7
10 июня 2020
