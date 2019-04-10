Внук мудреца 2019, 1 сезон

Kenja no Mago 18+
Kenja no Mago 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Внук мудреца»

В 1-м сезоне сериала «Внук мудреца» в центре событий оказывается молодой сотрудник обычного офиса. Он попадает в дорожную аварию и погибает под колесами автомобиля. Однако на этом все только начинается. Син перерождается и оказывается в мире, где всем правит волшебство. Его берет к себе в ученики знаменитый на весь свет мудрец и отшельник Мерлин. Он воспитывает его как внука, однако воспоминания о прошлой жизни не стираются из сознания парня. Син не знает, как применить эти знания, ведь он растет вдали от социума и имеет весьма смутное представление о новом для него мире. Знакомый Мерлина предлагает отправить подростка в Академию магии…

Рейтинг сериала

6.9
Оцените 20 голосов
6.8 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Внук мудреца»

Сезон 1
В столицу за жизненным опытом A Babe in the Woods Goes to the Capital
Сезон 1 Серия 1
10 апреля 2019
Новичок рвёт шаблоны The Unconventional New Student
Сезон 1 Серия 2
17 апреля 2019
ЧП в академии! An Emergency Arises!
Сезон 1 Серия 3
24 апреля 2019
Имя подстрекателя The Name of the Instigator
Сезон 1 Серия 4
1 мая 2019
Новый герой-первопроходец A Pioneering New Hero
Сезон 1 Серия 5
8 мая 2019
Начало войны и совместные учения Outbreak of War and a Joint Training Exercise
Сезон 1 Серия 6
15 мая 2019
Едем в лагерь! Let's Go to Camp!
Сезон 1 Серия 7
22 мая 2019
Обещание под звёздным небом A Starlit Pledge
Сезон 1 Серия 8
29 мая 2019
Внук, волшебное снаряжение и вечеринка по случаю помолвки The Grandchild, the Magic Gear, and the Engagement Party
Сезон 1 Серия 9
5 июня 2019
Гибель империи The Fall of the Empire
Сезон 1 Серия 10
12 июня 2019
Сильнейший в истории отряд магов The Mightiest Corps of Magicians Ever
Сезон 1 Серия 11
19 июня 2019
Пора увидеть мир And So, Off into the World...
Сезон 1 Серия 12
26 июня 2019
