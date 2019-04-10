В 1-м сезоне сериала «Внук мудреца» в центре событий оказывается молодой сотрудник обычного офиса. Он попадает в дорожную аварию и погибает под колесами автомобиля. Однако на этом все только начинается. Син перерождается и оказывается в мире, где всем правит волшебство. Его берет к себе в ученики знаменитый на весь свет мудрец и отшельник Мерлин. Он воспитывает его как внука, однако воспоминания о прошлой жизни не стираются из сознания парня. Син не знает, как применить эти знания, ведь он растет вдали от социума и имеет весьма смутное представление о новом для него мире. Знакомый Мерлина предлагает отправить подростка в Академию магии…