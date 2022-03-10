Station 19 2018, season 6

Station 19 season 6 poster
Station 19 16+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 10 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 19
Runtime 19 hours 0 minute
"Station 19" season 6 description

В 6 сезоне сериала «Пожарная часть 19» история команды спасателей из Сиэтла продолжится. Они по-прежнему будут спасать людей, подвергая риску собственную жизнь. Трудовые будни пожарной группы наполнены тяжелыми моментами, но они изо дня в день демонстрируют слаженность и отвагу в самых трудных ситуациях. Кроме решения рабочих вопросов герои улаживают и личные проблемы. Бен Уоррен, который начинал карьеру в качестве медика, стал борцом с огненной стихией. Герой прошел обучение и поступил на службу в пожарное отделение. Салливан и Энди поссорились, зато Вик и Тео начали сближаться.  

Series rating

6.9
Rate 12 votes
7.1 IMDb

Station 19 List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
The Little Things You Do Together
Season 5 Episode 11
10 March 2022
Twist And Shout
Season 6 Episode 1
6 October 2022
Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey
Season 6 Episode 2
13 October 2022
Dancing With Our Hands Tied
Season 6 Episode 3
20 October 2022
Demons
Season 6 Episode 4
27 October 2022
Pick Up The Pieces
Season 6 Episode 5
3 November 2022
Everybody Says Don't
Season 6 Episode 6
10 November 2022
We Build Then We Break
Season 6 Episode 7
23 February 2023
I Know A Place
Season 6 Episode 8
2 March 2023
Come As You Are
Season 6 Episode 9
9 March 2023
Even Better Than the Real Thing
Season 6 Episode 10
16 March 2023
Could I Leave You?
Season 6 Episode 11
23 March 2023
Never Gonna Give You Up
Season 6 Episode 12
30 March 2023
It's All Gonna Break
Season 6 Episode 13
6 April 2023
Get It All Out
Season 6 Episode 14
13 April 2023
What Are You Willing to Lose
Season 6 Episode 15
20 April 2023
Dirty Laundry
Season 6 Episode 16
4 May 2023
All These Things That I've Done
Season 6 Episode 17
11 May 2023
Glamorous Life
Season 6 Episode 18
18 May 2023
