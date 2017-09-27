В 1-м сезоне сериала «Пока ты спишь» молодая кореянка Нам Хон-джу наделена редким даром: она видит во сне то, что в скором времени произойдет с ней и с другими окружающими ее людьми. Однажды девушке снится незнакомый симпатичный мужчина, попавший в беду. Следуя по знакам, подкинутым ей Вселенной, героиня находит место трагедии и успевает спасти от верной гибели детектива полиции Чон Джэ-чхана. Но ей приходится рассказать ему о своих удивительных экстрасенсорных способностях. Тогда мужчина просит ее помочь ему с одним расследованием. Теперь задача Джэ-чхана – предотвратить события из видений Хон-джу.