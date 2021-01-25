Во 2 сезоне сериала «Сквозь снег» действие шоу по-прежнему разворачивается в мире не самого радужного будущего, где люди вынуждены выживать в беспробудной зиме, находясь в вечно движущемся поезде. Этот поезд состоит из тысячи и одного вагона, которые разделены по социальным кастам. После событий последних серий главные герои — руководитель службы приема Мелани Кэвилл и лидер народного восстания Андре Лейтон — объединяются, несмотря на все свои разногласия. Общими усилиями они пытаются противостоять мистеру Уилфорду и его загадочному прицепу под названием «Большая Алиса».