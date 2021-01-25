Snowpiercer season 2 watch online

Snowpiercer 18+
Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 25 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Snowpiercer" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Сквозь снег» действие шоу по-прежнему разворачивается в мире не самого радужного будущего, где люди вынуждены выживать в беспробудной зиме, находясь в вечно движущемся поезде. Этот поезд состоит из тысячи и одного вагона, которые разделены по социальным кастам. После событий последних серий главные герои — руководитель службы приема Мелани Кэвилл и лидер народного восстания Андре Лейтон — объединяются, несмотря на все свои разногласия. Общими усилиями они пытаются противостоять мистеру Уилфорду и его загадочному прицепу под названием «Большая Алиса».

6.9
6.9 IMDb

"Snowpiercer" season 2 list of episodes.

The Time of Two Engines
Season 2 Episode 1
25 January 2021
Smolder to Life
Season 2 Episode 2
1 February 2021
A Great Odyssey
Season 2 Episode 3
8 February 2021
A Single Trade
Season 2 Episode 4
15 February 2021
Keep Hope Alive
Season 2 Episode 5
22 February 2021
Many Miles From Snowpiercer
Season 2 Episode 6
1 March 2021
Our Answer for Everything
Season 2 Episode 7
8 March 2021
The Eternal Engineer
Season 2 Episode 8
15 March 2021
The Show Must Go On
Season 2 Episode 9
29 March 2021
Into the White
Season 2 Episode 10
29 March 2021
