Внутри
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Внутри
Основные места съемок сериала Внутри
Стамбул, Турция
Где снимали известные сцены
сцены в кебабной
Хаскёй, Бейоглу, Стамбул, Турция
сцены на парковке
Улица Шишхане, район Фатих, Стамбул, Турция
сцены в ресторане
Улица Ускюплю, район Фатих, Стамбул, Турция
Сцены в доме Мерта
улица Казым Орбай, Шишли, Стамбул, Турция
Даты съемок сериала Внутри
19 сентября 2016 - 19 июня 2017
