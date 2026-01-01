Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Внутри Места съёмок

Места и даты съемок сериала Внутри

Основные места съемок сериала Внутри

  • Стамбул, Турция

Где снимали известные сцены

сцены в кебабной
Хаскёй, Бейоглу, Стамбул, Турция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
сцены на парковке
Улица Шишхане, район Фатих, Стамбул, Турция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
сцены в ресторане
Улица Ускюплю, район Фатих, Стамбул, Турция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сцены в доме Мерта
улица Казым Орбай, Шишли, Стамбул, Турция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱

Даты съемок сериала Внутри

  • 19 сентября 2016 - 19 июня 2017
В такого Брагина не влюбились бы: эта 19-серийная мелодрама захватывает, но Колесникова в ней не люблю
Геральт на самом деле вообще не из Ривии: в «Ведьмаке» об этом не сказали
Уже 10 лет зрители гадают: так почему Три кота оранжевого цвета
«Ты на Кавказ не езди – тебя убьют»: Этуш до последнего боялся сниматься в «Кавказской пленнице» – было 3 веских причины
Нейросеть добралась до фильмов Гайдая: угадайте киноленту по странному рисунку от ИИ (тест для продвинутых)
Китайцы выпустили «ответку» Миядзаки: их аниме пылилось год, прежде чем стать хитом
«Сериал многое упускает»: на Западе сравнили «Мастера и Маргариту» Локшина и Бортко – нашли у старой экранизации 2 проблемы
Возрастной рейтинг 6+: что в фильме «Домовенок Кузя 2» увидят дети – и почему родителям тоже будет интересно
Вот идеальный сериал для тех, кто повернут на космосе и тащится от «Марсианина»: 27 марта вернется с новым сезоном
«Максимов на пенсии с ружьем, а где собака?»: Панфилова в полнометражном «Псе» заменили звездой «Слова пацана»
Весна теперь не только на Заречной: вспомните 5 фильмов СССР по весенним улицам (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше