Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Подчинение
Сезоны
Подчинение, список сезонов
Submission
Год выпуска
2016
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
Showtime
Рейтинг сериала
6.1
Оцените
10
голосов
5.4
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Подчинение»
Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов
12 мая 2016 - 16 июня 2016
В сериале о нем упоминали лишь раз во 2 сезоне: у Винчестеров был всеми забытый родственник
Netflix безжалостно закрыл эти 3 сериала в 2025 году: зрители были недовольны, но кто их слушал
Трудно поверить, но «Теорию большого взрыва» могли назвать по-другому: хитом сериал точно не стал бы
Сцена в душе из фильма «Психо» стала легендарной: и в самом омерзительном ужастике 2024 года есть такая же — но с точностью до наоборот
«Вот он, наш Нолан»: в сцене с Трусом и Шуриком в «Операции “Ы”» Гайдай зашифровал гениальную отсылку — ее поняли годы спустя
Снейп с Макгонагалл даже не в топ-3, а Хагрид в лидерах: россияне выбрали лучших учителей «Гарри Поттера» — и с №1 можно спорить долго
Пола Уокера все-таки не оживят? «Форсаж 11» попал в производственный ад — оставили без денег и сценария
«Руководство запрещало снимать»: за что Чурикова оказалась в черных списках «Мосфильма» — режиссеры об актрисе шептались по углам
«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»
Отец Дина и Сэма погубил их же собственного дядю: в «Сверхъестественном» лишь намекнули — правду узнали годы спустя
Вайб «Папиных дочек»: российский сериал получил вторую жизнь — когда-то от него плевались, а теперь смотрят запоем по 100 серий подряд
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667