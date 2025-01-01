Меню
Постер сериала Наследники
Киноафиша Сериалы Наследники Сезоны

Наследники, список сезонов

Sangsokjadeul 16+
Год выпуска 2013
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал SBS

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Наследники»
Наследники - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
20 эпизодов 9 октября 2013 - 12 декабря 2013
 
