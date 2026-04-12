Меч и жезл Вистории 2024 - 2026, 2 сезон

Tsue to tsurugi no Wistoria
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 апреля 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 2-й сезон сериала «Меч и жезл Вистории»

Во 2 сезоне сериала «Меч и жезл» приключения Уилла Серфорта в Академии магии Ригарден выходят на новый уровень. У него нет магических способностей, но меч и физическая сила уже побеждали чудовищ. Однако путь к титулу «Магна Вельс» становится тернистее: высшие маги презирают «бесталанного» выскочку. Уиллу и его друзьям предстоит спуститься на новые уровни Подземелья, где монстры поглощают заклинания. Пока политические интриги нарастают, а древние тайны всплывают, герою придётся доказать, что остриё меча способно прорубить путь к небу.

7.6 IMDb

График выхода новых серий Меч и жезл Вистории 2 сезона

День барьера Barrier Day
Сезон 2 Серия 1
12 апреля 2026
Начинается вечеринка из ада The Party from Hell Begins
Сезон 2 Серия 2
19 апреля 2026
Одно-единственное волшебное заклинание One Single Magic Spell
Сезон 2 Серия 3
26 апреля 2026
И вот начинается история And the Story Begins
Сезон 2 Серия 4
3 мая 2026
День отъезда The Day of Departure
Сезон 2 Серия 5
10 мая 2026
Первое цветение The First Bloom
Сезон 2 Серия 6
17 мая 2026
Он сказал, что больше не будет опускать голову He Said He Would No Longer Hang His Head
Сезон 2 Серия 7
24 мая 2026
Episode 8
Сезон 2 Серия 8
31 мая 2026
Episode 9
Сезон 2 Серия 9
7 июня 2026
Episode 10
Сезон 2 Серия 10
14 июня 2026
Episode 11
Сезон 2 Серия 11
21 июня 2026
Episode 12
Сезон 2 Серия 12
28 июня 2026
