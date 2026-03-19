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Невероятное приключение ДжоДжо: Гонка «Стальной шар» 2026, 1 сезон
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Сериалы
Невероятное приключение ДжоДжо: Гонка «Стальной шар»
Сезоны
Сезон 1
Steel Ball Run: JoJo's Bizarre Adventure
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
19 марта 2026
Год выпуска
2026
Количество серий
2
Продолжительность сезона
1 час 36 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
9
голосов
9.5
IMDb
Список серий сериала Невероятное приключение ДжоДжо: Гонка «Стальной шар»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Стальной шар
Steel Ball Run
Сезон 1
Серия 1
19 марта 2026
TBA
Сезон 1
Серия 2
TBA
График выхода всех сериалов
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