Мама научила лить 2 капли йода в унитаз: теперь экономлю 50 000 рублей в год (и соседи – тоже)

Советы академика Бехтеревой для тех, кому за 60: какие 7 привычек помогают сохранить ясный ум на долгие годы

Как определить накачанную гелем курицу: запоминайте 6 способов, делитесь с родными

Культовую игру с миллиардом+ фанатов превратили в почти идеальный сериал: «Лучшая адаптация всех времен, “Одни из нас” рядом не стояли»

Проснись, самурай, ты обрыдался: после второго сезона Cyberpunk: Edgerunners зрители будут нервно курить

Брагина побил плохой танцор: «Первый отдел» взял десятки рекордов, но лучшим детективом НТВ признали не его (и даже не «Невского»)

Советское кино, которое заставляло краснеть даже взрослых: попробуйте узнать фильм по откровенной сцене 18+ (тест)

Определился король проката — первый фильм-миллиардер 2026-го: рядом байопик про Майкла Джексона, но даже он не дотянул

Тайна султана Сулеймана: «туалетная» привычка, о которой умолчали в «Великолепном веке», могла продлить ему жизнь до 71 года

Рекорд на IMDb: этот «невероятно захватывающий» сериал только что выдал эпизод с рейтингом 9,3