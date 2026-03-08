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Доктор в другой жизни 2026, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Доктор в другой жизни
Киноафиша Сериалы Доктор в другой жизни Сезоны Сезон 1
Doktor: Başka Hayatta
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 марта 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 6
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Доктор в другой жизни»

В 1 сезоне сериала «Доктор в другой жизни» блестящий хирург Инан Курал становится жертвой вооруженного нападения и чудом остается жив. Очнувшись после операции, он с ужасом понимает, что стерты последние 12 лет жизни: из памяти исчезла любимая женщина Элиф, но внезапно вернулась давно угасшая любовь к бывшей жене. Теперь Инану предстоит заново знакомиться с самим собой — вспоминать забытые лица, врачебные навыки и старые долги, балансируя между ролью врача и пациента, чтобы собрать по осколкам собственную жизнь.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb

Список серий сериала Доктор в другой жизни

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
8 марта 2026
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
15 марта 2026
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
22 марта 2026
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
29 марта 2026
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
5 апреля 2026
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
12 апреля 2026
График выхода всех сериалов
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