Перед отпуском неизменно прячу зубную пасту в унитаз: приезжаю и каждый раз хвалю себя за находчивость

Вожусь в огороде без перчаток с утра до вечера, а руки как у королевы: секрет прост как 3 рубля

Россиянки переходят на шампуни для собак: дерматолог объяснила, почему дикий бьюти-тренд оставит вас без волос (и с коркой на коже)

Вперед и с песней — музыкальный тест! Вспомните 5 советских фильмов по отрывку из хита, который слышал каждый

«Хороший тест, надо брать»: вспомните 5 деталей из «Служебного романа» – без ошибок справятся только фанаты

«Хюррем — Серсея в сарафане»: на Западе наконец признали величие «Великолепного века» — турдизи всерьез называют новой «Игрой престолов»

Закрыли слишком рано: отмененный сериал Marvel о шизофренике на голову превосходил «Железное сердце»

Лучше всякого свидания: нашла 5 сериалов для идеального «диванного» вечера со второй половинкой

Про «Черное зеркало» забудете надолго: 6 длинных sci-fi сериалов с рейтингом 8.1+ — у № 3 сразу 41 сезон, осилите?

Теперь он не Карлсон, а Карусон-сан: ИИ превратил любимый мульт детства в аниме – фанатам Миядзаки стоит увидеть (фото)